Boete voor KPN wegens tekortkomingen in aftapsysteem

Telecomconcern KPN heeft van het Agentschap Telecom een boete van 450.000 euro gekregen. Onderzoek van de autoriteit heeft uitgewezen dat de beveiliging van het aftapsysteem van KPN niet aan de wettelijke eisen voldeed. De Volkskrant berichte in april vorig jaar over het Chinese Huawei dat in 2010 ongeautoriseerde toegang had tot gevoelige systemen van de grootste telecomaanbieder van Nederland. Huawei had volgens de krant de mogelijkheid om onbeperkt mee te luisteren met telefoongesprekken en had in strijd met de wet toegang tot tapinformatie.

Het Agentschap Telecom wilde daarop weten of de maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk en stelde een onderzoek in. Daaruit blijkt dat KPN onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat onbevoegden bij de gegevens konden komen. KPN heeft overigens volledige medewerking aan het onderzoek verleend. Ook zijn de problemen inmiddels opgelost.