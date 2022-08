Fractieleiders van coalitiepartijen verder met begrotingsoverleg

De voorzitters van de Tweede Kamerfracties van de vier coalitiepartijen hebben op het ministerie van Financiƫn hun overleg over de begroting van volgend jaar hervat. Aan het begin van de avond schuiven premier Mark Rutte en de top van het kabinet ook weer aan bij de onderhandelingen.

Maandagavond is de coalitie er na urenlang praten nog niet uitgekomen. Ook nu is nog niet duidelijk of het dinsdag lukt. De tijd begint te dringen omdat de Raad van State uiterlijk 31 augustus de stukken wil hebben om daar nog advies over uit te kunnen brengen. Het kabinet zal de plannen presenteren op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, dit keer op 20 september.

De afgelopen twee weken sprak de coalitie meerdere malen over de plannen voor volgend jaar. Grote problemen waarover afspraken moeten worden gemaakt, gaan over de beperking van stikstof, de toenemende inflatie, onder meer door de hoge energieprijzen en daarmee de dalende koopkracht.