In heel Nederland vrijwel geen treinverkeer door staking bij NS

Opnieuw wordt er gestaakt door NS-personeel. Dit keer in Midden-Nederland waar onder andere het spoorknooppunt Utrecht Centraal toe behoort en dat heeft gevolgen voor heel Nederland. Want met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal – Schiphol rijden er de hele dag geen NS-treinen.

De NS adviseert treinreizigers hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen. De ANWB verwacht dat de ochtend- en avondspits vanwege de staking drukker zullen zijn dan normaal.

De Eurostar en Thalys zullen dinsdag wel rijden, maar ook de overige internationale treinen rijden niet in Nederland. De regionale treinvervoerders blijven wel rijden, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda.

Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland.

NS-personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.