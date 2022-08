Ruim 500 kilometer file, drukte vooral gevolg van incidenten

Op de Nederlandse wegen staat omstreeks 08.45 uur ruim 500 kilometer file. Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat de drukte vooral een gevolg is van ongelukken en andere incidenten en minder van de treinstaking waardoor er nauwelijks treinen van de NS door Nederland rijden.

Zo moeten weggebruikers op de A4 tussen Den Haag en Hoofddorp door een ongeval rekening houden met een half uur vertraging. Ook is de A27 van Gorinchem naar Utrecht dinsdagochtend korte tijd dicht geweest bij Hagestein. Daar gebeurde rond 07.45 uur een ongeluk met een vrachtwagen en een aantal personenwagens. De vertraging in de file liep op tot drie kwartier. Om 08.30 uur was de A27 weer vrij.

Als gevolg van de estafettestaking dinsdag in Midden-Nederland rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal – Schiphol. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland.