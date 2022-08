Agractie na overleg Remkes: geen sorry voor illegale boerenacties

Boerenorganisaties hebben woensdag tijdens het overleg met het kabinet over stikstof in Den Haag geen excuses aangeboden voor de illegale protestacties van boeren afgelopen zomer, zoals het dumpen van asbest op snelwegen. Dat zei de voorman van boerenactieclub Agractie Bart Kemp na afloop tegen het ANP.

Johan Remkes, die bemiddelt tussen de boeren en het kabinet om tot een oplossing voor de stikstofcrisis te komen, zei dat alle deelnemers aan het overleg het erover eens waren dat wetsovertreding en intimidatie niet geoorloofd zijn. Aan Agractie is niet gevraagd om excuses aan te bieden voor de overtredingen die actievoerders namens de boeren begingen deze zomer, aldus Kemp na het overleg.

“Wij stellen altijd dat acties binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat moeten plaatsvinden”, stelt Kemp. Ook Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) liet weten dat zijn organisatie “nooit aansprakelijk” is voor “individuele acties”. FDF heeft zich altijd aan “alle regels gehouden, alle demonstraties zijn gemeld en er zijn altijd gedragscodes rondgedeeld. Veel meer kun je ook niet doen natuurlijk als bestuur.”

De omgekeerde vlaggen die overal door Nederland worden opgehangen om steun te betuigen aan de boeren vindt Van den Oever ook geen probleem. Over de vlaggen was deze zomer ook een boel te doen. Verschillende gemeenten verwijderden de vlaggen omdat ze aan gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen hingen en bewoners zich ergerden aan het blauw-wit-rood. In bijvoorbeeld Winterswijk leidde dat tot bedreigingen. Van den Oever vindt de vlaggen “prima voor het beeld. Het probleem is nog niet opgelost.”