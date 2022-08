CNV: stakingen NS-personeel deels geslaagd en deels niet

“De stakingen zijn deels geslaagd en deels niet geslaagd.” Dat zegt bestuurder Roel van Riezen van CNV Vakmensen na afloop van de estafettestaking door NS-personeel. Die werd woensdag afgesloten in de regio’s Zuid-Nederland en Oost-Nederland.

Van Riezen noemt de staking deels een succes omdat bijna al het NS-personeel eraan meedeed. Hij voegde eraan toe dat de staking voor een deel niet is geslaagd door de landelijke gevolgen. Dinsdag lag het treinverkeer in vrijwel het hele land plat als gevolg van een staking in het midden van het land. “Wij hadden als bonden gekozen voor een regionale aanpak, maar de NS maakte een andere keuze waardoor de gevolgen voor de reizigers veel groter werden. Bovendien maakte de NS pas heel laat bekend dat er dinsdag bijna geen treinen zouden rijden”, zegt Van Riezen. De NS stelde zelf dat de impact van de geplande actiedag in het midden van het land zo groot was dat er in vrijwel het hele land geen NS-treinen konden rijden.

Verder vindt Van Riezen het teleurstellend dat de estafettestaking de NS niet heeft gestimuleerd om toenadering tot de bonden te zoeken. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.

“We gaan nu als bonden zeer binnenkort praten over vervolgacties. Hoe die er gaan uitzien, kunnen we nog niet zeggen”, aldus Van Riezen