FNV: verhoging minimumloon stap in goede richting, maar te weinig

De verhoging van het minimumloon met een tiende per 1 januari is een stap in de goede richting, maar nog altijd onvoldoende. Dat vindt FNV, de grootste vakbond van Nederland, van de al uitgelekte begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Volgens voorzitter Tuur Elzinga komt het pakket aan maatregelen ook te laat voor velen om schulden te voorkomen. Hij roept daarom werkgevers op om snel de lonen te verhogen.

“Aangezien de boodschappen alleen al meer dan 10 procent duurder zijn geworden dit jaar en de energierekening nog heel veel meer, is 10 procent verhoging van het minimumloon per 1 januari zeker te weinig”, verklaart Elzinga. FNV pleit al langer voor een minimumloon van minstens 14 euro per uur en herhaalt die oproep.

De vakbond vindt het terecht dat het kabinet reageert op de sterke achteruitgang van de koopkracht die veel mensen te wachten staat. Elzinga houdt wel een slag om de arm omdat het precieze pakket aan koopkrachtmaatregelen nog niet bekend is.

Maar tegelijkertijd is FNV kritisch op het moment waarop de maatregelen van kracht worden. Dit najaar kan het kabinet weinig meer doen omdat dit uitvoeringsproblemen zou opleveren. “Veel mensen, ook met een middeninkomen, zien op dit moment al dat zij niet meer kunnen rondkomen wanneer hun energierekening explodeert”, aldus Elzinga. “Wij roepen werkgevers dan ook op om de lonen flink te verhogen en niet achterover te leunen omdat de inkomstenbelasting straks wat wordt verlaagd.”