‘Goed gesprek’ tussen Van der Burg en Tubbergen over asielhotel

Woensdag hebben staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de gemeente Tubbergen opnieuw een gesprek gehad over het zogenoemde asielhotel in het dorp Albergen. Een woordvoerder van de staatssecretaris wilde niet meer kwijt dan dat het een “goed gesprek” was. De gemeente was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Dinsdag werd in de gemeente een motie aangenomen dat er in het hotel maximaal 150 asielzoekers mogen komen in plaats van de geplande driehonderd, zo meldde RTV Oost. Of hierover woensdagochtend is gesproken, is niet bekend.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht het hotel onlangs zonder medeweten van de gemeente. Dat zorgde voor veel onrust in de gemeente. Vorige week ging Van der Burg al met onder meer de gemeenteraad het gesprek aan om te luisteren naar de zorgen.

Een woordvoerder van het COA zegt dat de instantie “op korte termijn in gesprek gaat met de gemeente en de inwoners over de volgende stappen”, laat een woordvoerder weten. Het COA wil er “een goede buur zijn” en vind het “belangrijk om in gesprek te gaan om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen”. Op de motie wilde de woordvoerder van het COA verder niet ingaan.