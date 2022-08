Heijnen: maak van hergebruik plastic de norm, naast recycling

Landen moeten veel meer toe naar hergebruik van plastic, waarbij het product en de verpakking opnieuw worden gebruikt. Alleen recyclen, waarbij het materiaal wordt hergebruikt, is niet voldoende om de wereldwijde vervuiling met plastic tegen te gaan. Dat gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) bepleiten op de G20-bijeenkomst op Bali.

Door hergebruik zal de vraag naar nieuwe plastic producten afnemen, stelt Heijnen. “We moeten wereldwijd minder nieuwe grondstoffen gebruiken en meer overstappen op het hergebruik van plastic producten. Zo voorkomen we dat het plastic meteen na gebruik afval wordt dat met een beetje geluk wordt gerecycled, maar te vaak nog in ons milieu belandt. Laten we van hergebruik de norm maken”, aldus Heijnen.

De G20-top is een jaarlijks overleg van negentien grote economieën en de EU. Nederland is geen vast lid van de G20, maar is dit keer uitgenodigd door gastland Indonesië. Heijnen hoopt dat de deelnemende landen betere afspraken maken over het tegengaan van vervuiling met plastics, die onder meer in de oceanen ophopen en leiden tot een zogeheten plastic soep, waar veel dieren last van hebben. Hogere ambities op deze top kunnen een opmaat zijn naar een bindend VN-verdrag wereldwijd, dat er eind 2024 moet zijn, aldus Heijnen.

De staatssecretaris wil ook in overleg met multinationals om te zien wat zij kunnen doen om meer plastic te hergebruiken, zoals verpakkingen van zeep, shampoo of schoonmaakmiddelen. “Wereldwijd zijn verpakkingen van grote spelers als Nestlé, Coca-Cola en Unilever nog steeds de grootse bron van plasticvervuiling, en tegelijkertijd zijn het ook deze bedrijven die heel goed op weg zijn naar minder wegwerpplastics en meer hergebruik. Ik vind dat we daar als G20 mee in gesprek moeten en hen moeten helpen. Niet met de vinger wijzen maar samen bekijken wat nodig is om te komen tot meer hergebruik.”