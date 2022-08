Huizenprijzen dalen voor het eerst sinds drie jaar

De oververhitte huizenmarkt zorgt er al lange tijd voor dat het een flinke uitdaging is om een huis te kopen. Telkens opnieuw werden prijzen records verbroken en veel starters konden haast onmogelijk concurreren met beleggers. Maar, er lijkt langzaam verandering te komen in de markt. Na het stijgen van de hypotheekrente is nu het gemiddeld hypotheekbedrag aan het dalen in het tweede kwartaal van 2022. En dat is voor het eerst sinds drie jaar!

Huizenmarkt koelt langzaam af

Op dit moment bedraagt het landelijke gemiddeld hypotheekbedrag 322.000 euro, een jaar geleden lag het gemiddeld bedrag nog 1,2 procent hoger op 326.000 euro. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sinds begin dit jaar met 9 procentpunt toegenomen, van 39 naar 48 procent. Dat is een teken dat de huizenmarkt af aan het koelen is. Vereniging Eigen Huis noemt het een gezonde ontwikkeling. ‘‘Er is meer keuze, al loopt het animo terug. De koper gaat niet meer ten koste van alles toeslaan.’’

Voordelig voor kopers

Goed nieuws dus voor kopers, want bij dalende prijzen blijft er ook meer geld over om bijvoorbeeld ambitieuze badkamerideeën uit te voeren. Van de badkamer een droombadkamer maken die geheel naar eigen smaak is ingericht, is natuurlijk voor veel mensen een wens bij de aankoop van een nieuw huis. En naast de badkamer, blijft er ook meer geld over om andere dingen aan het huis op te knappen.

Markt is aan het draaien

‘‘Wij zien dat de markt aan het draaien is,’’ vertelt directeur van Makelaarsland Gijs van Wijgerden in De Telegraaf. ‘‘Biedingen nemen af, bezichtigingen nemen af. Makelaars en consumenten moeten er alleen nog aan wennen.’’ Volgens aankoopmakelaar Niels Bakker hebben zelfs kopers in Amsterdam nu de kans om iets van de prijs af te dingen en makelaar Remmie Cornelissen ziet de prijsdruk vooral op kluswoningen. ‘‘Met aannemers is het nu tenslotte een drama. Dat biedt wel kansen voor kopers die een beetje handig zijn.’’

Minder concurrentie en minder overbiedingen

De flinke stijging van het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning en het langzaam dalen van de huizenprijzen is opvallend. Sinds begin januari is de hypotheekrente met 2,5 procentpunt gestegen, en dat begint nu effect te geven. De hogere rente zorgt ervoor dat de maandlasten stijgen en kopers minder kunnen lenen. Daardoor is er minder concurrentie op de woningmarkt en zijn kopers geneigd minder te overbieden. De kans op het vinden van een betaalbare woning is hierdoor iets groter geworden.

De woningnood is echter nog niet opgelost, dus om kans te maken is het vooral belangrijk om veel eigen geld te hebben. Ook kan het helpen om flexibel te zijn in je wensen, of een aankoopmakelaar in te schakelen. Voor gefrustreerde woningzoekers zijn de eerste tekenen van een afkoelende woningmarkt in ieder geval ontwikkelingen die meer dan welkom zijn.