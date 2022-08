Remkes: halvering van stikstofuitstoot in 2030 niet ter discussie

Het plan om de uitstoot van stikstof tussen nu en 2030 te halveren staat niet ter discussie. Het kabinet heeft dat aangegeven in het overleg met de boeren woensdag, zei stikstofbemiddelaar Johan Remkes na afloop. Premier Mark Rutte bevestigde dat.

Boerenorganisaties willen dat de deadline voor het terugbrengen van de uitstoot wordt verschoven, bijvoorbeeld naar 2035.

De boeren hebben ook grote bezwaren tegen de zogeheten kritische depositiewaarde. Dat is de vastgestelde grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Tijdens het overleg is afgesproken dat de minister met de sector gaat kijken of er “een vervangend systeem kan komen dat juridisch houdbaar is”.

Ook wordt gekeken naar het op gang brengen van de vergunningverlening voor PAS-melders. Dat zijn boeren die onder het oude stikstofbeleid geen natuurvergunning nodig hadden voor bijvoorbeeld een nieuwe stal. De Raad van State zette in 2019 een streep door die werkwijze, waardoor deze boeren in feite illegaal werken. Volgens Remkes gaat er bekeken worden “hoe eventuele schade kan worden gecompenseerd in het geval vergunningverlening voor sommigen niet zal lukken.”

Volgens Remkes waren alle deelnemers het erover eens dat wetsovertreding en intimidatie niet geoorloofd zijn. Rutte kaartte dat volgens de bemiddelaar aan. De deelnemers toonden daarbij “begrip voor de emotionaliteit die aan de orde is in agrarische kringen”, aldus Remkes.

De boeren wilden pas naar het overleg komen wanneer hun eisen op de agenda zouden worden gezet. Dat gebeurde, maar Remkes liet na afloop weten dat hij daar “hogelijk verbaasd” over was en dat hij het heel vervelend vond. Het gesprek verliep volgens hem aanvankelijk “een beetje moeizaam, maar dat klaarde al heel snel op”.