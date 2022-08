Trein rijdt weer, behalve in Oost- en Zuid-Nederland door staking

Het personeel van de NS staakt woensdag voor de vijfde en voorlopig laatste keer. De regio Zuid- en Oost-Nederland is dan aan de beurt. In de rest van het land rijden de treinen weer. Reizigers moeten wel rekening houden met de gevolgen van de staking van dinsdag in het midden van het land. Door die actie lag het treinverkeer in vrijwel het hele land stil. Daar kunnen reizigers vooral op woensdagochtend nog hinder van ondervinden.

De NS laat de treinen rijden tot aan de stations die grenzen aan het stakingsgebied. Zo rijden de treinen tot aan de stations Rotterdam Centraal, Dordrecht, Utrecht Centraal, Geldermalsen, Ede-Wageningen, Amersfoort en Zwolle en keren daarna om. De treinen van regionale vervoerders blijven wel rijden. De NS adviseert reizigers om rekening te houden met een langere reistijd en vaker overstappen.

De ANWB verwacht niet dat de staking voor grote drukte op de wegen zorgt. Het zuiden van het land heeft namelijk nog vakantie en daar zal het effect van de stakingen volgens de verkeersdienst niet zo groot zijn. De ANWB verwacht in Oost-Nederland wel drukte in de ochtend- en avondspits op de snelwegen A1 en A50.

De staking heeft ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. De trein van en naar Berlijn stopt niet op de stations van Apeldoorn, Deventer, Hengelo en Almelo. De ICE’s en de nachttreinen naar het Zwitserse Z├╝rich en naar Wenen/Innsbruck in Oostenrijk stoppen niet op de stations van Den Bosch en Venlo. De trein naar de Belgische hoofdstad Brussel stopt niet in Breda. De Thalys en Eurostar rijden wel volgens normale dienstregeling.

Het personeel van de NS voert sinds 26 augustus actie vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. De vakbonden hebben aangekondigd opnieuw te zullen staken volgende week als de NS niet akkoord gaat met de eisen van de vakbonden.