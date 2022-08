Van der Burg opnieuw naar Tubbergen om te praten over asielhotel

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel heeft opnieuw een gesprek met de gemeente Tubbergen over het zogenoemde asielhotel in het dorp Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht onlangs een hotel om daar tot driehonderd asielzoekers in onder te brengen. Dat gebeurde zonder medeweten van de gemeente.

De koop zorgde voor veel onrust in de gemeente. Vorige week ging Van der Burg met onder meer de gemeenteraad het gesprek aan om te luisteren naar de zorgen die in de gemeente leven. Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen heeft laten weten pas na nieuwe gesprekken met de staatssecretaris te besluiten of en welke maatregelen het neemt.

In een brief aan de gemeenteraad liet het college onlangs weten dat een van de opties is om de omgevingsvergunning voor het asielhotel aan te vechten. Van der Burg en minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) willen het COA een zogeheten omgevingsvergunning verlenen, waarmee het hotel kan worden omgebouwd tot een asielzoekerscentrum.

Medio augustus maakte Van der Burg mede namens De Jonge bekend de bestemming van het hotel, buiten de gemeente om, aan te passen. Het kabinet is druk bezig om meer opvangplekken te creƫren en vraagt daarbij al maanden om hulp van gemeenten. De omwonenden van het hotel, de inwoners van Tubbergen en het college van de gemeente reageerden woedend.