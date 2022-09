Boot waarop meisje omkwam in beslag genomen voor onderzoek

De boot waarop woensdag een minderjarig meisje om het leven kwam door een afgebroken giek, is in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat laat een woordvoerder van de politie donderdag weten. Waar de boot precies ligt voor het onderzoek, kon de woordvoerder niet zeggen.

Verder kan de politie ook nog niks kwijt over de eventuele oorzaak van het afbreken van de giek. “We zijn nog bezig met het onderzoek. Op dit moment zijn we getuigen aan het horen en kijken we of er beelden zijn van het incident”, aldus de woordvoerder.

Volgens meerdere media is het slachtoffer een meisje van 13 jaar, de politie kan dit niet bevestigen. Het meisje voer samen met andere jongeren van een Haagse middelbare school op de boot in de buurt van Terschelling. Rond het middaguur brak de giek af. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen. Niemand anders raakte verder gewond. De overige opvarenden werden aan land gebracht in Harlingen, waar ze slachtofferhulp kregen. In totaal waren er zo’n vijftien mensen aan boord.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is op de hoogte van het ongeluk. “De OVV volgt de ontwikkelingen en heeft nog geen besluit genomen of er een eventueel vervolgonderzoek komt”, aldus een woordvoerster. In 2019 deed de raad onderzoek naar een dodelijk ongeval op een scheepswerf in Zaandam aan het begin van dat jaar. Toen was plots de mast van een schip afgebroken door houtrot en op een medewerker gevallen.