Defensie wil mensen lokken met dienjaar en meer maatwerk

Om alle plannen te realiseren heeft Defensie de komende jaren ongeveer 3200 extra militairen jaarlijks nodig. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) wil meer militairen behouden, maar ook meer mensen binnenhalen. Onder meer met een dienjaar om kennis te maken met de militaire wereld.

Het wordt een lastige klus, erkent de bewindsman. In het verleden lukte het niet goed om personeel aan te trekken. Maar nu heeft Defensie eindelijk geld en dan werkt de arbeidsmarkt weer niet mee. Het is momenteel vechten om personeel, maar “de waardering voor Defensie is enorm aan het groeien”.

Zijn ministerie kampt al lang met een tekort aan mensen. Er ging jarenlang meer personeel uit dan er binnenkwam. Op 1 juli waren er 8809 militaire vacatures. En de komende vier jaar wil Van der Maat nog meer mensen erbij. Het aantal militaire voltijdsbanen moet toenemen van 47.900 naar 54.400 in 2026.

In een brief aan de Tweede Kamer legt Van der Maat uit hoe hij die wil binnenhalen. Er moet meer flexibiliteit en maatwerk komen. “We gaan alles uit de kast halen om te kijken hoe ver we de groei in het gewenste tempo ook mogelijk kunnen maken, maar we zijn ons terdege bewust dat het geen makkelijke opdracht zal zijn.”

Een probleem is dat militairen voortijdig vertrekken. Daarmee verdwijnt kennis en ervaring. De nieuwe cao, waarin het salaris flink stijgt, moet helpen mensen langer te laten blijven. Maar ook wil Van der Maat militairen “meer regie op hun eigen carrière geven”. Er zal meer rekening met de thuissituatie worden gehouden. Deeltijdwerken moet makkelijker worden en een overstap binnen Defensie moet makkelijker worden.

Om nieuw personeel aan te trekken, veranderen ook de eisen. “Als jij bij het cybercommando gaat werken dan gelden de eisen om een goede cyberspecialist zijn. Aan die eisen gaan we niet sleutelen, maar het wil niet per se zeggen dat je op het hoogste tempo over de stormbaan hoeft te rennen”, zegt Van der Maat hierover.

Meer jongeren moeten binnen worden gehaald door een bonus te bieden, uitbreiding van de maatschappelijke diensttijd en meer zichtbaarheid op scholen en regio. Ook wil hij dat het zogenoemde dienjaar, dat van Scandinavische landen is afgekeken, nog dit jaar wordt ingevoerd.

Van der Maat wil het dienjaar inzetten om mensen uit techniek en gezondheidszorg binnen te lokken. Want daaraan heeft Defensie een flink tekort. Jongeren kunnen een dienjaar gebruiken als een tussenjaar na hun schoolopleiding.

Ook moeten er meer reservisten komen. Daarvoor wil de staatssecretaris de samenwerking met het bedrijfsleven uitbreiden. Ook gaat Van der Maat kijken om de rechtspositie van reservisten te verbeteren.