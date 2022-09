De Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.30 uur opgeschrikt door een explosie bij een coffeeshop. Hier zijn geen gewonden bij gevallen, meldt de politie.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) is ter plaatse en de politie doet verder onderzoek. Of er veel schade is aan het gebouw is niet duidelijk.