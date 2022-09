‘Huidige droogte is zeer uitzonderlijk’

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel, hoofdredacteur van Weeronline. Hij reageert hiermee op het artikel van Zelf water oppompen populair door droogte, maar zo verstandig is dat niet.

De droogte waar we momenteel mee te maken hebben is namelijk zeer uitzonderlijk. Vandaag stijgt het landelijk gemiddeld neerslagtekort naar meer dan 300 mm. Slechts vijf keer eerder was op enig moment in het zomerseizoen sprake van zo’n groot neerslagtekort. Op 1 september was het alleen in 1976 nog droger. Toen was het nog een stuk droger met een neerslagtekort van 362 mm.

Nauwelijks neerslag en door hitte veel verdamping

Door het zonnige en warme weer is deze week dagelijks weer veel vocht verdampt. Neerslag viel er niet of nauwelijks, op een lokale bui na. Het landelijk gemiddeld neerslagtekort loopt vandaag op tot een paar mm boven de 300 mm-grens en stijgt komende dagen naar verwachting verder naar 311 mm. In het weekend kan vooral op zaterdag lokaal wel een bui vallen, maar van grootschalige verlichting van de droogte zal zeker geen sprake zijn.

Na het weekend neemt de buienkans verder toe en mogen we wel hopen op wat verlichting van de droogte. Aangezien het om buien gaat kunnen grote lokale verschillen optreden. Terwijl op de ene plaats tientallen millimeters regen valt kan het een aantal kilometer verderop nagenoeg droog blijven. Daarnaast zijn plensbuien niet de best remedie tegen droogte. Een droge bodem neemt het water veel moeilijker op dan een vochtige bodem. De neerslag krijgt niet de tijd om de gortdroge bodem in te zakken en de grondwaterstanden te verhogen.

Mogelijk op vier na grootste neerslagtekort ooit

Als het neerslagtekort daadwerkelijk oploopt naar 311 mm wordt het op vier na grootste neerslagtekort genoteerd sinds de start van de metingen in 1906. De ranglijst met jaren waarin het neerslagtekort door de grens van 300 mm ging:

1. 1976: 362,4

2. 1921: 355,1

3. 2018: 328,1

4. 1911: 321,7

5. 2022: 311,0 (verwachting piekwaarde 4-9)

6. 1959: 308,1

Impact droogte dringt steeds verder door

De gevolgen van de droogte nemen met dit zeldzaam hoge neerslagtekort alleen maar meer toe. Zo dalen de grondwaterstanden nog verder en hierdoor komen steeds meer bomen in de problemen. Zonder vocht stoten ze hun bladeren af. Dit doen ze uit bescherming, maar als de droogte doorzet zullen sommige bomen het uiteindelijk niet overleven.