Koning praat met gedupeerden aardgaswinning in Middelstum

Koning Willem-Alexander heeft donderdag het Groningse Middelstum bezocht. Dat ligt in de regio waar regelmatig aardbevingen zijn door de gaswinning. De koning sprak onder meer met vakmensen en deskundigen, gespecialiseerd in het herstel en de versterking van het erfgoed in de regio.

Willem-Alexander bezocht eerst de historische herberg In de Valk. Daar ging hij in gesprek met eigenaren van Rijksmonumenten over de renovaties en versterkingen van hun panden die zij willen uitvoeren of hebben uitgevoerd. De koning, die goed op de hoogte bleek van de problematiek, toonde begrip voor de zorgen die mensen in het aardbevingsgebied hebben.

Na zijn bezoek aan de herberg wandelde de koning naar de 15e-eeuwse Sint-Hippolytuskerk in het dorp. Daar sprak hij met vakmensen en deskundigen over onder meer schadeherstel, innovatie en vakmanschap. Ben Visser, burgemeester van de gemeente Eemsdelta, leidde het gesprek. Deelnemende partijen waren onder meer de Stichting Oude Groninger Kerken, het Erfgoedloket (steunpunt voor eigenaren van erfgoed met aardbevingsproblemen) en Monumentenwacht.

Als afsluiting van het werkbezoek sprak de koning met leden van de vereniging Dorpsbelangen, de historische vereniging Middelstum en de eigenaar van de historische herberg over de gevolgen van de aardbevingsschade. Het was de negende keer dat de koning de provincie Groningen bezocht om te praten over gevolgen van de gaswinning.