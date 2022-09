Natuurbrand aan rand van Valkenswaard

Langs de Zuidelijke Randweg in het Brabantse Valkenswaard heeft in de nacht van woensdag op donderdag kort een natuurbrand gewoed. Er zijn drie bluswagens en twee waterwagens ingezet die het vuur vrij snel onder controle hadden, meldt een woordvoerder van de brandweer rond 03.15 uur.

De brand van zo’n 100 bij 100 meter in omvang woedde in een bosperceel van zo’n 170 bij 200 meter. Er is voornamelijk lage beplanting afgebrand, de rookoverlast als gevolg daarvan is volgens de woordvoerder beperkt gebleven.