Nederlandse zomer dit jaar zomerser dan ooit

Nederlandse zonaanbidders konden dit jaar hun geluk niet op: de zomer en expliciet augustus was de op één na zonnigste ooit en op twee na warmste. Alleen in 1947 was het nóg zonniger in Nederland. Gemiddeld scheen de zon in ons land ongeveer 287 uur tegen 205 normaal. Kort na de oorlog lag dit aantal op 305 uur, wat dus echt heel uitzonderlijk is. Gemiddeld lag de temperatuur op 20 graden, dat is ruim twee graden warmer dan in de jaren daarvoor. Aan zon en warmte dus geen gebrek, maar hoe gaat de Nederlander daarmee om?

Nederland waterland

Nederland is zoals bekend een echt waterland. Stijgt de temperatuur boven de 20/25 graden? Dan zijn de meesten gauw geneigd om een zwembroek of bikini aan te trekken en het water op te zoeken. En waarom ook niet? Aan de waterkant vind je vaak verkoeling, anderzijds kun je ook lekker bijbruinen aan het water. Toen enkele maanden geleden de temperatuur steeg, vlogen de eerste opblaasbare zwembaden al weer over de toonbank. Maar wat ook helemaal de trend is: opblaasbare jacuzzi’s. Voor een schappelijkere prijs dan een jacuzzi van hout/aluminium, heb jij een verwarmd bad in je tuin staan. Hoe lekker is dat?

Groene vingers

Na regen komt zonneschijn, maar de regen kwam een lange tijd niet meer terug. Sterker, we hadden opnieuw te maken met een enorm droge zomer. Zo droog dat veel mensen flink moesten sproeien in de tuin. Veel dorre en droge plekken in het land en in tuinen, terwijl een hoop Nederlanders een feestje proberen te maken van hun tuin. Maar de tuin kleed je niet alleen leuk aan met bloemen, planten en bomen. Nee, een hoop Nederlanders hebben in de coronatijd in hun huis en tuin geïnvesteerd door bijvoorbeeld mooie tuinmeubelen in de tuin te plaatsen. Op deze manier kun je lekker achteroverleunend genieten van je tuin, die deze zomer net wat meer water nodig had dan gemiddeld.

Hitteschuw

Voor velen was het een zomer met veel genoegen, vanwege de vele zonuren. Maar niet iedereen is blij met al die warmte. Veel mensen prefereren de schaduw of de koelte. Per slot van rekening kan niet iedereen goed omgaan met de extra hitte, zoals we eerder in augustus zagen, toen het wel dik dertig graden werd. Vooral ouderen en kwetsbare hebben last van hoge temperaturen. Het is dan ook niet zo gek dat zij graag binnen zitten met een waaier of airco aan, desondanks is er ook een groep die wel gewoon buiten wil zijn. Zij kunnen hun genoegen ophalen onder een grote parasol, waardoor het ook buiten prima uit te houden is.

Vakantie

Naast het zwemmen of tuinieren in eigen land, gingen uiteraard ook een hoop mensen naar het buitenland op vakantie. Door corona was dat de afgelopen jaren vooral in eigen land, maar tegenwoordig durft men weer de grenzen te passeren. Veel landen hebben de meeste maatregelen van de hand gedaan, als bestaat de angst dat erin het najaar weer een uitbraak komt van het coronavirus. De meeste Nederlanders nemen het er nu dus nog even van, al eindigt de vakantietijd wel op korte termijn.