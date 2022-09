Bij begin vrije trainingen 53.000 bezoekers op circuit Zandvoort

De tribunes op circuit Zandvoort stromen vrijdag langzaam vol. Bij aanvang van de eerste vrije training voor de Formule 1-wagens waren er 53.000 bezoekers binnen de poorten. De tribunes langs het rechte stuk naar start en finish waren aardig gevuld, maar elders was nog volop ruimte.

Ook op de duinheuvel zonder zitplaatsen, waar toeschouwers hun plekje mogen uitkiezen in het gras, was nog volop ruimte. Vorig jaar bij de rentree van de Dutch Grand Prix in Zandvoort waren vanwege corona vaste zitplaatsen verplicht, dit jaar is de grashelling die loopt vanaf de Tarzanbocht tot voorbij het Scheivlak, wel toegankelijk. Voor veel mensen is dat de ouderwetse beleving van de Formule 1 op Zandvoort.

Het Formule 1-evenement in Nederland is alle dagen uitverkocht. In totaal verwacht de organisatie vrijdag 105.000 mensen.