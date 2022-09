Brand in parkeergarage Den Haag, drie woningen onbewoonbaar

In de parkeergarage van een wooncomplex aan Laan van Wateringse Veld in Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brandweer ontruimde 35 huizen en de bewoners werden in een bus van vervoersbedrijf HTM opgevangen. Drie woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard, de bewoners daarvan worden elders opgevangen. Alle overige geƫvacueerden zijn inmiddels teruggekeerd.

De brand ontstond rond 02.30 uur en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Rond 03.15 uur was het vuur gedoofd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er drie auto’s verloren gegaan. Er is niemand gewond geraakt.

Van drie woningen waar de brand direct onder woedde is de constructie gecontroleerd en moet die gestabiliseerd voordat de bewoners terug mogen, meldt de veiligheidsregio. Naar verwachting zijn die werkzaamheden in de loop van vrijdagochtend klaar en kunnen de bewoners terug naar hun huizen.