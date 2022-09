Coop waarschuwt voor bosvruchtenmix met hepatitis

Supermarkt Coop waarschuwt voor een bosvruchtenmix waarin hepatitis A is aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat mensen de besmette vruchten niet moeten eten.

Het gaat om Ardo Bosvruchtenmix van 1 kilo, met een houdbaarheidsdatum tot ten minste november 2024. Het product wordt verkocht bij Coop. Mensen die het fruit gekocht hebben kunnen het terugbrengen naar de winkel.

Hepatitis A is een leverontsteking die veroorzaakt wordt door het gelijknamige virus. Bij kinderen tot 6 jaar geeft het virus nauwelijks klachten. Maar bij volwassenen kunnen de symptomen – vermoeidheid, koorts, pijn in de bovenbuik en misselijkheid – weken duren. Hepatitis A is een relatief milde vorm van hepatitis, maar de vermoeidheid kan maanden aanhouden.

Coop laat niet weten hoe het virus bij de bosvruchten terecht is gekomen. Ardo was vrijdag niet direct bereikbaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat mensen besmet kunnen raken met hepatitis A door het eten of drinken van voedsel of water dat vervuild is met ontlasting met daarin het virus.