Grote brand in Duitsland leidt tot stankoverlast in delen Limburg

Een grote brand in een recyclebedrijf voor elektronische apparatuur in de Duitse grensplaats Baesweiler zorgt voor stankoverlast in de regio rond Schinveld en Sittard. Bij de brandweer zijn daarover meerdere klachten binnengekomen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg vrijdag rond de middag.

Volgens de politie in Aken woedt de brand in een afvalberg van de elektronische apparaten. Ze heeft meerdere straten in de omgeving afgezet vanwege de giftige rook. De politie in Aken spreekt van een sterke rookontwikkeling en raadt automobilisten aan een omweg te nemen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

De wind voert de rook richting Limburg, maar daar zijn volgens de woordvoerder van de brandweer nog geen maatregelen getroffen.

Baesweiler ligt vlak over de grens bij Landgraaf, Brunssum en Schinveld.