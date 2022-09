Grote stroomstoring Flevoland, politie vraagt ‘wegen te mijden’

Door een stroomstoring is in een deel van Flevoland de stroom uitgevallen, meldt de brandweer. Waarschijnlijk komt dit door een gebroken hoogspanningskabel in de omgeving van Dronten. Er is geen treinverkeer tussen Lelystad en Dronten. De politie vraagt “de wegen in Flevoland te mijden”.

Een woordvoerder van de politie specificeert dat mensen onder meer de A6 en de wegen bij Dronten, Lelystad en Almere moeten mijden. Dit om hulpdiensten zoveel mogelijk de ruimte te geven.

FlevoWegen meldt dat er verschillende meldingen worden gedaan van transformatorhuizen die in brand staan. De Overijsselseweg wordt hierom afgesloten.

Tussen Lelystad en Dronten is geen treinverkeer, ProRail gaat met spoed ter plaatse om reizigers te evacueren uit een stilgevallen trein.