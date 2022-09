Nablussen de Peel gaat nog paar dagen duren, goede vooruitzichten

Het nablussen in Mariapeel gaat nog een paar dagen duren. Dat zei een woordvoerder van de brandweer vrijdagavond na een rustige dag in het door brand verwoeste gebied van 40 hectare. De brand kan zich in elk geval niet verder uitbreiden. “Het beeld ziet er gunstig uit”, zei de woordvoerder.

De rookontwikkeling is volgens hem behoorlijk afgenomen. Wel zal de rook naar beneden slaan zodra het is afgekoeld, waarschuwde hij. Gunstig is dat de wind is gaan liggen in het gebied.

Het gebied wordt goed nat gehouden door een aannemer die in opdracht van Staatsbosbeheer met tractoren voor met water gevulde mestkarren het terrein nat houdt. Daartoe worden ook beregeningsinstallaties ingezet. De brandweer is nog met twee tankautospuiten en twee waterwagens ter plaatse om waar nodig assistentie te verlenen.

In het gebied geldt nog steeds een noodverordening om ramptoeristen en dagjesmensen op fietsen te weren. “Blijf weg”, waarschuwde de brandweer eerder. Het is er gevaarlijk door de koolmonoxide, er rijdt zwaar materieel rond, overal liggen brandweerslangen over de paden en nogal wat weggetjes zijn beschadigd geraakt door de zware voertuigen. Op overtreding van de noodverordening staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden of een boete van 4500 euro. Boa’s van Staatsbosbeheer controleren in het gebied.