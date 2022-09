Nederland zonder taboes naar Brussel voor aanpak energieprijzen

Nederland heeft geen taboes in de EU als het gaat om oplossingen voor de hoge energieprijzen. De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen om de energiecrisis aan te pakken. Premier Mark Rutte zei na de ministerraad “met een verse blik” naar de plannen van Brussel te gaan kijken.

De Europese Commissie wil een limiet instellen voor de prijs van gas dat via pijpleidingen uit Rusland komt, zei voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag. Nederland heeft eerder gezegd daar huiverig tegenover te staan en dat is nog steeds zo, zei minister-president Rutte.

Hij zei dat het kabinet “altijd twijfel heeft gehad” over zo’n prijsplafond omdat dan de vraag is of de leveranties wel doorgaan. “Ik wil ook wel minder betalen voor Russisch gas, maar weten we dan zeker dat het gas blijft komen”, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

Ondanks zijn zorgen wil het kabinet dus wel met een nieuwe blik naar de plannen van de Europese Commissie kijken omdat de energiesituatie inmiddels ook al weer veranderd is. De Russische leveranties van gas aan de EU-lidstaten is nog verder teruggeschroefd.

In de Europese Unie wordt verschillend over een prijsplafond gedacht. Vooral landen zoals Duitsland en Italiƫ die sterk afhankelijk zijn van gas uit Rusland voelen er niks voor. De energieministers van de Europese lidstaten komen woensdag bijeen om te praten over de energieproblemen.