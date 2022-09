Organisatie Dutch GP telt 95.000 bezoekers circuit Zandvoort

De eerste dag van de Dutch GP in Zandvoort heeft naar schatting zo’n 95.000 bezoekers getrokken. Aan het begin van de middag, bij de start van de eerste vrije training in de Formule 1, waren ruim 50.000 raceliefhebbers binnen de poorten van het complex. Dat aantal liep gedurende de middag op. Hoewel het Formule 1-evenement alle dagen is uitverkocht, waren vrijdag toch heel wat lege plekken op de tribunes te zien.

“We benaderen de 95.000 mensen gemeten over de hele dag, zo is de schatting”, aldus een woordvoerder van de organisatie voorafgaand aan de tweede vrije training in de Formule 1. “We scannen nog steeds.”

Vorig jaar keerde de Formule 1 na 36 jaar terug op het circuit in de duinen. Toen mochten vanwege de coronamaatregelen maximaal 70.000 bezoekers naar binnen. Dit jaar kan de maximale capaciteit worden gebruikt, wat neerkomt op ongeveer 105.000 mensen. Zo kunnen toeschouwers nu ook in de duinen langs de baan zitten. Vorig jaar waren vaste zitplaatsen verplicht.

De bezoekers werden tussen de actie op de baan door vermaakt met optredens van onder anderen Guus Meeuwis. Vrijdagavond treden ook Antoon en Emma Heesters op in de fanzone.