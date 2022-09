Raad van Europa: mensenrechten in het geding in Ter Apel

De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in de opvang in Ter Apel, waarschuwt de Raad van Europa. Asielzoekers lijken er een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de mensenrechtencommissaris van de verdragsorganisatie.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic heeft Nederland in een brief aangesproken op de beroerde omstandigheden in met name het Groningse aanmeldcentrum. Ze maant staatssecretaris Eric van der Burg daarin “alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkenen te beschermen”.