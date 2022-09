Rechtbank buigt zich opnieuw over sjoemelsigaret

De rechtbank in Rotterdam moet zich vrijdag opnieuw buigen over de sjoemelsigaret. Dat is een sigaret die een filter heeft met gaatjes, waardoor tijdens fabriekstests met machines frisse lucht wordt meegezogen. Daardoor vallen die tests voor de gezondheid op papier minder slecht uit dan wanneer iemand daadwerkelijk zo’n sigaret rookt. Dan sluit zij of hij met de vingers of de lippen namelijk die gaatjes juist af. Meerdere organisaties eisen nu in Rotterdam dat er een nieuwe testmethode komt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er een omarmd die volgens de eisers prima in de plaats kan komen voor de omstreden ISO-methode. Dat is de Canadian Intense-methode, waarbij de gaatjes worden afgeplakt en de inhalatie intenser is.

De rechtbank in Rotterdam boog zich al eerder over de kwestie, maar kwam er toen niet uit en vroeg het Hof van Justitie in Luxemburg om een visie. Dat stelde dat de producenten de ISO-methode op zich wel mogen gebruiken, maar ook dat de Europese burger erop moet kunnen vertrouwen dat een sigaret echt niet meer dan de afgesproken 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide afgeeft en dat betrouwbare informatie daarover ook overal te vinden moet zijn. Tevens heeft de burger recht op bescherming van haar of zijn gezondheid.

Volgens de eisers blijft de ISO-methode alleen maar overeind omdat er anders helemaal geen normen meer zijn. Ze hopen op de invoering van een regeling als de Canadian Intense-methode. De eisers zijn Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en een aantal gezondheidsorganisaties.

Gezondheidsinstituut RIVM stelde jaren geleden al vast dat de filters met gaatjes geen vermindering van de risico’s opleveren. Rokers passen hun rookgedrag aan om toch dezelfde hoeveelheid nicotine binnen te krijgen: ze gaan dieper inhaleren, nemen meer en/of langere trekjes of gaan meer sigaretten roken, aldus het RIVM toen. Sigaretten met dergelijke filters werden vroeger als ‘light’ of ‘mild’ aangeprezen.