Ruim 200 asielzoekers zaterdag naar Delft

Een asielopvang in Delft wordt zaterdag in gebruik genomen. Dan gaan ongeveer 220 asielzoekers naar de tijdelijke locatie aan het Manderspark, niet ver van het universiteitsterrein. Ze mogen er vijf maanden lang blijven.

De gemeente Delft had in mei aangekondigd dat de opvang er zou komen en de gebouwen staan er al een tijdje, zonder te worden bewoond. Dat leidde tot frustratie bij onder meer gemeenteraadsleden, die zich afvroegen waar de asielzoekers bleven. De gemeente legt nu uit dat er legionella is gevonden in een waterleiding. De leidingen kunnen daarom niet worden gebruikt. “Om dit goed op te lossen en er tegelijk voor te zorgen dat de locatie zo snel mogelijk open kan, zet het COA tijdelijk watertanks in. Deze worden gebruikt voor drinkwater en sanitaire doeleinden. Daardoor kan het complex nu toch in gebruik worden genomen”, aldus Delft.

De tijdelijke opvang moet helpen om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en op de asielzoekerscentra te verminderen. De asielketen loopt vast doordat er niet genoeg opvangplekken zijn.