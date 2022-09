Van der Burg: compromis Albergen is beter dan dwang

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is tevreden met de overeenkomst tussen de gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van asielzoekers in het dorp Albergen. Het compromis om 150 asielzoekers op te vangen in hotel ’t Elshuys is lager dan het maximum van 300 dat hij eerst beoogde, maar dat heeft de staatssecretaris liever dan dat er dwang nodig was geweest.

“Onderhandelen is compromissen sluiten en compromissen sluiten betekent dat je ook moet toegeven, anders sluit je geen compromis”, aldus Van der Burg.

De staatssecretaris is niet bang dat het weinig indruk maakt op andere gemeenten dat het kabinet water bij de wijn heeft gedaan. “Juist niet, dit laat zien dat er afspraken te maken zijn.” Van der Burg sluit dwang nog steeds niet uit om opvangplekken te regelen. “Maar het is heel fijn als het niet hoeft.”

Medio augustus maakte Van der Burg bekend het COA toestemming te zullen geven in het hotel een asielzoekerscentrum te mogen openen. Dat deed hij mede namens minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening). Daarmee passeerde het kabinet voor het eerst een gemeente die niet wil meewerken aan de komst van een azc. De gemeente en omwonenden reageerden furieus. Er waren aan aantal demonstraties in Albergen, er werd brand gesticht en er werd een extra raadsvergadering ingelast waar Van der Burg er flink van langs kreeg.

Daarna probeerde de eigenaresse van het hotel, via een kort geding tegen het COA, een streep door de verkoop te zetten. Het COA won de rechtszaak. De gemeenteraad nam eerder deze week een motie aan waarin het college werd opgedragen alleen akkoord te gaan met de opvang van maximaal 150 asielzoekers.