Vogelgriep in Barneveld, vervoersverbod 220 pluimveebedrijven

In Barneveld is vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als gevolg ervan gaat een vervoersverbod in voor 220 pluimveebedrijven die gevestigd zijn in een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf.

Bij 34 bedrijven die binnen drie kilometer liggen, zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren of het virus daar ook is. Ook worden deze bedrijven de komende veertien dagen “intensief gemonitord” op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Om verspreiding van het virus tegen te gaan worden op het Barneveldse pluimveebedrijf ongeveer 41.000 kippen geruimd. Donderdag werd vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Blija. Daar zullen ongeveer 66.000 kuikens geruimd, maakte het ministerie bekend.