Ajax-fans vanwege verwachte drukte eerder op weg naar ArenA

Veel supporters van Ajax zijn vroeger naar de Johan Cruijff ArenA vertrokken om hun favoriete club in actie te zien komen. Omdat tussen 14.15 en 20.30 uur geen treinen stoppen op station Amsterdam Bijlmer ArenA is het lastiger om het stadion te bereiken.

Ajax trapt om 16.30 uur af tegen SC Cambuur, dat zonder supporters naar Amsterdam komt. Vee fans van de Friese club zijn ontevreden over de manier waarop ze afgelopen jaren zijn ontvangen bij de kampioen.

Later op de avond zijn er tegenover de ArenA uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en AFAS Live (Yade Lauren). Zo’n 72.000 mensen hebben een kaartje voor een van die drie evenementen kunnen bemachtigen. De NS laat gedurende ruim 6 uur geen treinen stoppen in de buurt van de ArenA, omdat het de veiligheid van reizigers niet in gevaar wil brengen. Als het duel van Ajax met Cambuur begint, dan vertrekken namelijk ook veel bezoekers van de Formule 1 uit Zandvoort. Zo’n 100.000 mensen zijn naar de badplaats gekomen om de kwalificatie voor de race van zondag te bekijken.

Twee uur voor aanvang van de wedstrijd van Ajax zijn er al veel fans op weg naar het stadion. Vervoersbedrijf GVB heeft aangekondigd extra metro’s in te zetten. Die kunnen het vervoer van voetbalfans op dit moment makkelijk aan, zo lijkt er op. Voor automobilisten zijn er bij de RAI 3000 extra parkeerplaatsen gecreĆ«erd. Van daaruit kunnen voetbalfans ook met de metro naar de ArenA.

Honderden fans van Ajax zijn twee uur voor aftrap al bij de ArenA. Ze genieten daar van het mooie weer en drinken een drankje. Veel supporters volgen op hun telefoon de prestaties van Max Verstappen in Zandvoort. Mogelijk slaan veel Ajacieden het duel met Cambuur over vanwege de verwachte drukte. De club uit Amsterdam werkt dit seizoen met een systeem dat supporters hun ticket te koop kunnen aanbieden. In de aanloop naar de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen wisselden op die manier zo’n 3000 tickets van eigenaar.

Ziggo Dome en AFAS Live adviseren concertbezoekers niet voor 19.00 uur naar het ArenA-gebied te gaan. Tegen die tijd zijn de meeste voetbalsupporters weer vertrokken, want het duel tussen Ajax en SC Cambuur is naar verwachting voor 18.30 uur afgelopen.