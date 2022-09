Burgemeester Zandvoort tevreden over eerste dag Formule 1

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort kijkt terug op een “hele goede eerste dag” van de Dutch Grand Prix, die vrijdag begon. “Als het hele weekend zo verloopt als vrijdag, dan ben ik blij en gelukkig”, aldus Moolenburgh. Naar verwachting komen zaterdag ongeveer 105.000 mensen naar de kustplaats.

Zandvoort ontving vrijdag zo’n 95.000 racefans. De instroom en uitstroom van die bezoekers ging volgens de gemeente goed, zonder grote opstoppingen of “noemenswaardige incidenten”.

Na afloop van het raceprogramma vrijdag was het nog de hele avond “gezellig druk in het dorp”, stelt de burgemeester. Ook ondernemers zijn “blij” met hoe de avond is gegaan, vertelt Moolenburgh. Die drukte wordt zaterdagavond weer verwacht.

Zandvoort Beyond, het activiteitenprogramma in het dorp, vond vrijdag ook een geslaagde opening van het raceweekend. Directeur Sander van Bosch laat weten dat het “een superleuk feest” was. Als onderdeel van Zandvoort Beyond is bijvoorbeeld een reuzenrad neergezet en heeft de Koninklijke Marine een klimmuur opgebouwd bij de boulevard.

Net zoals vrijdag begon de instroom van racebezoekers ook zaterdagochtend vroeg. “Ik stond om 07.00 uur voor het raam en zag toen al mensen naar het circuit lopen”, aldus burgemeester Moolenburgh. De eerste racewagens gaan om 10.25 uur de baan op voor de Sprint Race van de Formule 3. De eerste Formule 1-bolides rijden om 12.00 uur het circuit op.

Tientallen fans stonden zaterdagochtend vroeg al bij de hoofdingang van het circuit om coureurs op te wachten. Onder anderen Lando Norris van McLaren en Carlos Sainz van Ferrari werden met luid gejuich ontvangen.