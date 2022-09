NS zet bussen in tussen Lelystad en Dronten door stroomstoring

Er rijden tot en met maandag 05.00 uur geen treinen tussen Lelystad en Dronten vanwege een defecte bovenleiding door een stroomstoring die vrijdag delen van Flevoland trof. Tussen Lelystad en Dronten worden bussen ingezet, aldus een woordvoerder van de NS. Intercity’s die normaal langs dit traject rijden worden omgeleid via Amersfoort. Later dit weekend wordt eventueel meer bekend over de “verdere prognose” over het treinverkeer op dit traject, aldus de NS.

De stroomstoring ontstond vrijdagmiddag volgens netbeheerder TenneT door een kortsluiting en een daaropvolgende brand op het hoogspanningsstation in Lelystad waar op dat moment werd gewerkt. Normaal gaat de stroom bij zo’n storing automatisch van de kabels, maar het veiligheidssysteem dat hiervoor zorgt werkte om nog onbekende reden niet. Als gevolg hiervan raakten hoogspanningskabels oververhit. Op sommige plekken kwamen de kabels tot op de grond te hangen.

Ook belandde er een hoogspanningskabel op de bovenleiding in de buurt van Swifterbant, een dorp in de gemeente Dronten. Daardoor kwam een korte tijd een enorme hoeveelheid stroom op het NS-netwerk, waardoor kabels en schakelaars zijn doorgebrand. Volgens ProRail is er veel schade aan apparatuur door de stroomstoring. “We verwachten dat het herstel lang zal duren”, aldus de spoornetbeheerder.

Door de stroomstoring kwamen zo’n 350 reizigers vrijdagmiddag vast te zitten in een stilstaande trein. Zij moesten worden geĆ«vacueerd uit de trein en hebben hun reis pers bus voortgezet, aldus ProRail.