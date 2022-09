Opbouw noodopvanglocatie Zoutkamp begonnen

De opbouw van de noodopvanglocatie voor asielzoekers in het Groningse Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland is begonnen. Op een terrein van Defensie in de Marnewaard is een aantal grote witte tenten opgezet.

In de noodopvanglocatie worden vluchtelingen opgevangen die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen. Op de kazerne kunnen maximaal zevenhonderd mensen worden opgevangen.

Zoutkamp telt een krappe 1200 inwoners. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne ligt een stuk boven het dorp in de gemeente Het Hogeland en ongeveer 100 kilometer van Ter Apel. De opvang moet op 10 september opengaan.