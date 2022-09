Verdachte dodelijk ongeval Oud Gastel nog vast

De 27-jarige verdachte van het dodelijk ongeval waardoor vrijdagavond twee vrouwen en twee kinderen omkwamen in het Brabantse Oud Gastel, zit zaterdag nog vast. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Hij bevestigt ook een bericht van de NOS, dat de verdachte direct na het ongeluk negatief testte op alcohol en drugs.

Of het 9-jarige meisje dat vrijdag gewond raakte nog in het ziekenhuis ligt, weet de politiewoordvoerder niet. “Zij was na het ongeluk wel aanspreekbaar”, aldus de zegsman. De dodelijke slachtoffers zijn een vrouw van 39 jaar oud, haar 8-jarige zoon en haar 10-jarige dochter, en een vrouw van 42. Het gewonde meisje is de dochter van deze 42-jarige vrouw. Alle slachtoffers komen uit Bosschenhoofd, wat net als Oud Gastel in de gemeente Halderberge ligt.

Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto’s op elkaar aan de Blauwhekken. In de ene auto zaten de vrouwen en de kinderen, in de andere auto zaten drie mensen, waarvan de bestuurder uit Roosendaal als verdachte is opgepakt. De andere twee inzittenden hoefden vrijdagavond alleen mee naar het bureau om een verklaring af te leggen.

Het ongeluk vond plaats bij een bedrijventerrein ter hoogte van verkeerslichten. De weg is daar zaterdagochtend nog afgesloten voor politieonderzoek. De politie kreeg rond 18.25 uur melding van het ongeluk. Toen de eerste agenten arriveerden, zagen ze dat een aantal burgers al eerste hulp had verleend. “We willen hen ontzettend bedanken voor hun kordate optreden, een groot compliment voor hen”, aldus de politiewoordvoerder. Voor getuigen is slachtofferhulp geregeld.