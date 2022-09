Een 76-jarige fietsster is vrijdagavond overleden na een aanrijding met een auto, rond 23.00 uur op de Zuidwesthoekweg in het Friese Sneek. De wagen kwam na de aanrijding terecht in een sloot, meldt de politie. Beide inzittenden, een 21-jarige man uit De Fryske Maren en een 17-jarige jongen uit Súdwest-Fryslân, zijn aangehouden voor verhoor. Het slachtoffer komt eveneens uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.