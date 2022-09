Zandvoort en NS maken zich weer op voor tienduizenden bezoekers

Zandvoort en de NS maken zich weer op voor een nieuwe dag Formule 1. Opnieuw zullen er vele duizenden mensen naar de badplaats komen waar om 15.00 uur de kwalificatie start voor de Grote Prijs van Nederland van zondag in de Formule 1. Vorig jaar veroverde Max Verstappen voor eigen publiek poleposition en een dag later won hij de race.

NS zet het hele Formule 1-weekend twaalf treinen in per uur om fans vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort te vervoeren en vice versa . Dit betekent iedere 5 minuten een trein. De bedoeling is daarmee 10.000 reizigers per uur naar de F1 te kunnen brengen. Vrijdag kwamen er ongeveer 95.000 bezoekers op het evenement af.

Vorig jaar mocht het evenement met slechts twee derde van het aantal bezoekers doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Dit jaar zijn alle bezoekers welkom op het circuit. De gemeente Zandvoort zei in aanloop naar het weekend “ontspannen” te zijn en “klaar voor het feest”.