Directeur circuit Zandvoort: geen signalen over rookpotten zondag

De organisatie van de Dutch Grand Prix zegt nog geen signalen te hebben gehad dat de beveiliging rookpotten heeft moeten innemen bij de toegang tot het circuit in Zandvoort. Daar wordt zondagmiddag de Grote Prijs van Nederland verreden. “De beveiliging was er al extra alert op, maar er is meer focus bij de ingang”, zegt Robert van Overdijk, algemeen directeur van het circuit.

“Het krachtigste dat ik erover kan zeggen, is wat Max Verstappen zaterdag erover gezegd heeft”, aldus Van Overdijk. “Het is niet veilig voor coureurs, doe het niet. Je ziet ook op sociale media hoe het opgepikt wordt. Degene die het gedaan heeft, is ook aangewezen door de mensen in zijn vak, zodat de beveiligers hem op konden pakken.”

Zaterdag werd tijdens de kwalificatie een rookpot op de baan gegooid, waardoor de sessie tijdelijk stilgelegd moest worden. Later werd een 33-jarige man uit het Twentse Borne als schuldige aangehouden. Hij is zaterdagavond naar huis gestuurd, maar blijft verdachte. Zijn zaak wordt later behandeld. De politie hield ook nog een andere man aan voor het gooien van een rookpot op het terrein rond het circuit. De 40-jarige man uit Epe werd ook gearresteerd en mocht na verhoor weer naar huis. Hij blijft ook verdachte.

Over het signaleren van spullen die toch het circuit op komen maar eigenlijk niet mogen, zegt Van Overdijk: “mensen stoppen soms dingen op plekken waar je niet bij komt”. “Gedrag is de verantwoordelijkheid van mensen zelf”, aldus sportief directeur Jan Lammers. “Een idioot met een fakkel, dat kan bij elke voetbalwedstrijd gebeuren. Dat kun je niet voor zijn.” Lammers riep bezoekers zaterdag op om fakkels en ander vuurwerk thuis te laten.

Ook zijn er op sociale media geluiden over seksisme bij deze Grand Prix. Die wijst zowel Van Overdijk als Lammers van de hand. “Er is één iemand die iets op Twitter heeft gezet”, zegt Van Overdijk. “Natuurlijk zoeken we contact met diegene. Maar één melding is nog geen vele meldingen, laten we bij de feiten blijven.” Van Overdijk zegt dat er nog geen meldingen zijn gedaan van seksisme of andersoortig grensoverschrijdend gedrag. Eerder dit jaar raakten Nederlandse fans bij de GP van Oostenrijk in opspraak door wangedrag. Van Overdijk hoopt op een “leuke, gezellige en veilige dag, waarbij iedereen ongeacht de uitslag met een grote glimlach naar huis gaat”.