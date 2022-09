Een arrestatie bij verder rustige demo tegen kabinet op de Dam

Een demonstratie zondag in Amsterdam tegen het kabinetsbeleid is volgens de politie rustig verlopen. Een persoon is aangehouden vanwege het tonen van een hakenkruis, meldt een politiewoordvoerster.

Vele honderden mensen verzamelden zich op de Dam om hun ongenoegen te uiten over de aanpak van corona, immigratie, het stikstofbeleid en tal van andere zaken. De betoging was een initiatief van de organisatie Samen voor Nederland.

De organisatie stelt dat Nederland met tal van problemen kampt, maar dat elke motie van wantrouwen tegen het kabinet wordt verworpen. Volgens Samen voor Nederland zijn de immigranten na onder meer de toeslagenaffaire, het stikstofbeleid en de coronamaatregelen het “volgende probleem”.

Een aantal betogers droeg boerenzakdoeken en ook waren er veel omgekeerde vlaggen. Verder riepen demonstranten de leus ‘blauw wit rood, Nederland in nood’. Op een podium hing een bord met de tekst ‘het klopt niet’.

Onder de sprekers op de Dam waren de Kamerleden Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie (FVD) en Wybren van Haga (Groep van Haga). Meerdere sprekers lieten weten te vrezen voor het invoeren van een permanente coronawet omdat dan de vrijheden van de burgers in het geding zouden komen.

Kort voor half twee was de Dam goeddeels leeggestroomd. De actievoerders begonnen toen aan een mars in het Amsterdamse centrum om later weer terug te keren op de Dam.