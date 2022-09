Honderdste officiële warme dag in De Bilt van dit jaar een feit

De grens van honderd warme dagen dit jaar is doorbroken. Om 10.00 uur werd het in De Bilt 20,2 graden, wat betekent dat de honderdste warme dag van 2022 een feit is. Volgens Weeronline komt er bovendien waarschijnlijk nog een aantal warme dagen bij, aangezien het pas begin september is.

De komende dagen verlopen waarschijnlijk ook warm met een minimale temperatuur van 20 graden. Pas volgend weekend zou de warme grens in De Bilt mogelijk niet gehaald kunnen worden, maar dat is nu nog onzeker.

Gemiddeld telt september nog twaalf warme dagen en komt het ook in oktober meestal nog tot twee dagen met minimaal 20 graden. Uitgaande van die verwachting en op basis van het klimaatgemiddelde voor de rest van de herfst, kan het totaal voor dit jaar volgens Weeronline rond 115 warme dagen uitkomen. Alleen in 2003 en 2018 waren er meer warme dagen, respectievelijk 116 en 132.

Het kwam al elf keer eerder voor dat een jaar – sinds het begin van de metingen in 1901 – honderd of meer warme dagen kende.