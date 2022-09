Linda de Mol na maandenlange afwezigheid terug op televisie

Linda de Mol keert zondagavond na een afwezigheid van meer dan een half jaar terug op de Nederlandse televisie. De 58-jarige presentatrice maakt haar comeback in haar programma Miljoenenjacht, dat om 20.00 uur te zien is op SBS6.

Ze besloot in januari haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, nadat naar buiten was gekomen dat haar partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Rietbergen erkende dat hij “relaties van seksuele aard” had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. Daarop besloot Linda haar relatie met hem te beĆ«indigen. Linda schortte niet alleen haar tv-taken op, maar stond ook maandenlang niet op de cover van haar blad LINDA.