NS: druk in de treinen naar Zandvoort, maar het loopt goed door

Het is druk in de treinen naar Zandvoort met mensen die op weg zijn naar de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1, maar het loopt goed door. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Die voegt eraan toe dat de eerste bezoekers van de Grand Prix al vanaf 07.15 uur aankwamen op Amsterdam Centraal om de trein naar Zandvoort te pakken.

De afgelopen twee dagen zijn tienduizenden reizigers met de trein van en naar Zandvoort gekomen. Net als afgelopen dagen vertrekt er ook zondag vanaf 8.00 uur iedere 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort en weer terug. Reizigers moeten rekening houden met grote drukte in de treinen en op de stations.

Zandvoort verwacht zondag 105.000 bezoekers op de dag dat op het circuit de Grand Prix van Nederland wordt verreden. De Dutch GP in de Formule 1, met Max Verstappen op poleposition, begint om 15.00 uur.