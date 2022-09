NS: vervoer Formule 1-fans probleemloos verlopen

Een probleemloos weekend. Zo omschrijft bestuurslid Tjalling Smit van de NS het treinvervoer rond Zandvoort waar zondag de Dutch GP is verreden met Max Verstappen als winnaar. Volgens Smit zijn er geen vervelende dingen voorgevallen en heeft het NS-personeel het raceweekend als “goed” ervaren.

Smit laat weten dat de NS het maximale aantal treinen met een maximale lengte heeft laten rijden tussen Amsterdam en de badplaats. Ruim 120.000 racefans zijn met de trein naar Zandvoort en terug naar huis gebracht.

Tot 22.00 uur zondagavond blijven er bij Zandvoort twaalf treinen per uur rijden om fans naar huis te vervoeren. Daarna worden dat er zes per uur.

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem werd zaterdagmiddag korte tijd stilgelegd nadat een bus tegen een spoorviaduct was aangereden. Ook reden er die avond tijdelijk minder treinen door een defecte bovenleiding. Maar dat waren dit weekend slechts “speldenprikken”, meent Smit.

De NS had een paar honderd mensen extra ingezet om alle racefans van en naar Zandvoort te brengen.

De extra inzet bij Zandvoort ging wel ten koste van het treinverkeer rond het ArenA-gebied in Amsterdam. Daar stopten zaterdag enkele uren geen treinen vanwege capaciteitsproblemen en omdat de NS de veiligheid van de reizigers anders niet kon garanderen. Ajax speelde die dag in de Johan Cruijff ArenA tegen SC Cambuur en er waren uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en AFAS Live (Yade Lauren).