Zandvoort verwacht weer 105.000 fans van Formule 1

Zandvoort verwacht zondag 105.000 bezoekers op de dag dat op het circuit de Grand Prix van Nederland wordt verreden. De NS zet ook op zondag vanaf 8.00 uur twaalf treinen per uur in om fans vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort te vervoeren en vice versa. Dit betekent iedere 5 minuten een trein, zoals in het hele Formule 1-weekend het geval was.

Zandvoort ontving vrijdag zo’n 95.000 racefans tijdens de vrije trainingen. Op zaterdag waren ruim 105.000 mensen aanwezig tijdens de kwalificatie, waar Max Verstappen voor het tweede jaar op rij poleposition pakte. Op zondag wordt het opnieuw zo druk.

De NS kan 10.000 reizigers per uur naar Zandvoort aan Zee brengen. Daarvoor zijn ruim driehonderd extra NS-medewerkers in touw en rijden de treinen met de maximale lengte.

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de bezoekers opgeroepen om zondag fakkels en ander vuurwerk thuis te laten. Zaterdag gooide een man tijdens de kwalificatie voor de Formule 1-race in Zandvoort een rookpot op de baan. De man uit de gemeente Borne werd gearresteerd en kwam in de loop van de avond weer vrij. Hij blijft verdachte, zijn zaak zal later behandeld worden.