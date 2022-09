Zundert laat zijn beste dahliakunst zien tijdens bloemencorso

Liefhebbers van bloemen en vooral van dahlia’s kunnen zich vanaf zondag weer vergapen aan het Bloemencorso in Zundert. Twintig buurtschappen strijden dan tegen elkaar om de titel ‘mooiste wagen’.

Het corso in de Brabantse plaats is een van de grootste ter wereld. Op zondag vindt de optocht plaats, op maandag worden alle wagens tentoongesteld. Daarnaast zijn er in het dorp allerlei activiteiten zoals een jaarmarkt en straattheater.

De voorbereidingen voor het tweedaagse evenement beginnen al in de zomermaanden. De meer dan 7500 vrijwilligers versieren de wagens van 19 meter lang, 4,5 meter breed en 9 meter hoog bijna alleen maar met dahlia’s. Elk buurtschap heeft zijn eigen bloemenveld waar de bloemen afgehaald worden. Dahlia’s bloeien van juli tot het gaat vriezen. Elke wagen is bedekt met zo’n 300.000 bloemen. Het corso trekt jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers.