Brand meester in natuurgebied Mariapeel

De brandweer heeft maandag brand meester afgekondigd in de Mariapeel in Limburg, vlak bij het dorp Griendtsveen. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Horst aan de Maas laten weten. Daar brak woensdag een zeer grote brand uit die 40 hectare natuurgebied in de as legde. Sindsdien zijn brandweer en Staatsbosbeheer bezig geweest met het blussen van de brand.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt het eventuele nablussen en de controle over het gebied nu overgedragen aan Staatsbosbeheer. De brandweer trekt zich terug, maar de lijnen met Staatsbosbeheer blijven zeer kort, aldus de woordvoerder.

De gemeente komt later maandag met meer informatie.