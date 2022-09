Minister wil verkeersboetes met ongeveer 8,6 procent verhogen

Minister Dilan Yeşilgöz is van plan om de boetes voor veelvoorkomende verkeersboetes komend jaar met ongeveer 8,6 procent te verhogen. De bekeuringen stijgen altijd mee met de inflatie en ze is niet van plan om dit jaar een uitzondering te maken nu die uitzonderlijk hoog is uitgevallen.

Yeşilgöz heeft een lijst met voorstellen voor de nieuwe boetebedragen aan de Tweede Kamer gestuurd. Als die worden aangenomen, betekent dat bijvoorbeeld dat door rood rijden met de auto 280 euro gaat kosten. Nu is dat nog 250 euro, exclusief administratiekosten. De prijs voor bellen achter het stuur gaat omhoog van 350 naar 380 euro. Wie een appje stuurt op de fiets riskeert straks een bekeuring van 150 euro, waar dat nu nog 140 euro is. De prijsverhogingen zijn niet precies 8,6 procent, omdat verkeersboetes worden afgerond.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt het niet onrechtvaardig te vinden om de prijzen op te krikken terwijl het leven toch al zo duur is. “Zo lang je je aan de regels houdt, hoef je de kosten ook niet te maken”, zegt een woordvoerster. De bekeuringen laten zoals ze waren, zou bij de huidige hoge inflatie bovendien betekenen dat ze vergeleken met de normale kosten voor het levensonderhoud “in feite goedkoper” worden. Wel is ervoor gekozen om sommige boetes niet boven de 450 euro uit te laten komen. Daarna vallen ze namelijk onder het strafrecht, in plaats van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften – ook wel de wet Mulder genoemd.

De minister stuurt het voorstel nu aan Tweede Kamer in een zogenoemde voorhangprocedure. De Raad van State moet er nog naar kijken en ook de Kamer zelf kan er nog een stokje voor steken.